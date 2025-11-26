１９日、上海地下鉄２号線の車内で、つり革に掲示される詩を読む乗客。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月26日】中国上海市の地下鉄2号線で、中国と英国の古典詩8編をさまざまな形で乗客に紹介している。「奔流:上海発−グローバル都市人文対話」の第2シーズン「上海−ロンドン」都市対話の関連イベントで、11月19日〜12月19日の1カ月行われる。カラフルなポスターに印刷された8編の詩が車内やドア、つり革などに掲示され、