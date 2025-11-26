監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 うっ滞性皮膚炎の概要 うっ滞性皮膚炎は、足に血液やリンパ液が溜まることにより皮膚に炎症が起こる病気です。「うっ滞」とは、流れや動きが滞ることを指します。 血液は心臓から送り出され、全身に栄養や酸素を届けた後、静脈やリンパ管を通って心臓に戻ります。足の血液が心臓にうまく戻れなくなると、血液やリンパ液が足に溜ま