岡山市内の路上で、帰宅中の女性にわいせつな行為をしたとして、笠岡市の男が、けさ（26日）逮捕されました。 逮捕されたのは、笠岡市小平井の型枠大工の男（23）です。 警察によりますと、男は10月17日午後5時40分ごろから午後5時55分ごろまでの間、岡山市内の路上で、徒歩で帰宅中の20代の女性に対して、車から声をかけた後、車を女性の前にとめ、「電話番号教えて」などと声をかけたということです。 背後からわいせつな行為