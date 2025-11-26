オリックス・東晃平投手（25）が大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸2400万円から500万円ダウンの1900万円で更改した。「途中まではいい感じだったんですが、途中から肩、肘の怪我もあって。最後まで投げられなかったことが悔しい」今季は6試合の登板で1勝2敗、防御率3・12。6月17日の中日戦で367日ぶりの白星を記録したが、7月10日のソフトバンク戦で右肘のコンディション不良を発症し、以降は2軍での調整が続