◆1日限りのホリデーイベント「旧居留地ホリデイズマーケット」。マルシェや、フォトジェニックな光のアート、生演奏も異国情緒あふれる神戸・旧居留地では、今年も「旧居留地ホリデイズマーケット」が開催される。1日限りのイベントで、音楽・フード・アートをとことん楽しめるのが魅力。「MARCHE」では、フードやドリンク、雑貨などを販売し、ホリデー気分高まるグルメ＆お買い物タイムに。そのほか、マーケットの中心にオブジェ