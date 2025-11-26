◆阪急うめだ本店「クリスマスマーケット2025」。“白”にフォーカスした「Warmest White Christmas」がテーマ！阪急うめだ本店の9階 催場・祝祭広場では、12月25日（木）まで、「クリスマスマーケット2025」を開催する。今年は“白”にフォーカスし、雪のベールに彩られた神秘的に輝く真っ白な世界「Warmest White Christmas」を展開。雪が積ったかのような白いミラーボールツリー、おとぎ話のような白いメリーゴーランドのほか、