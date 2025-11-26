ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドラえもん」赤いほっぺLぬいぐるみシックカラーVer.を紹介します☆ セガプライズ「ドラえもん」赤いほっぺLぬいぐるみシックカラーVer. 登場時期：2025年11月14日より順次サイズ：全長約20×15×28cm投入店舗：全国のゲームセンターなど&#