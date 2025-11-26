「あんな“ブー”ってすることないじゃん（苦笑）。初めてですね。日本でブーイングなかなかないじゃないですか。俺、嫌われているんですかね？」【写真】土下座？ 座礼？ 批判の声も上がった天心の試合後“パフォーマンス”11月24日、ボクシング転向8戦目となるWBC世界バンタム級タイトルマッチで敗戦した那須川天心選手（27、以下敬称略）。試合後の会見では、7ラウンド途中に井上拓真選手（29）を両手で押したことで、観客か