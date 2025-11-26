記事のポイントF1ラスベガスでブランド施策が急増し、現場型アクティベーションが拡大している。ビオデルマやパクサンがF1を販促の場として活用し、コラボ商品やVIP施策を展開している。米国でF1人気が上昇し女性ファンが増えるなか、ブランド参入が加速している。11月、世界中からモータースポーツファンがネバダ州ラスベガスに集まり、11月20日から22日に開催された2025年F1ラスベガスグランプリに参加した。2023年に創設された