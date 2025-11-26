樹木をモチーフにした作風で知られる芳賀町在住の陶芸家、佐伯守美さんの活動５０周年を記念した特別展が益子町のギャラリーで始まりました。 四季のうつろいから得た感動を土に込め、樹木など自然の様を陶芸で表現した作品の数々…。 益子町の「やまに大塚」２階のギャラリー緑陶里で開かれている作品展です。 （陶芸家 佐伯守美さん）「私を支えてくれた５０年間の出会い。そういうものが私を高めてくれて