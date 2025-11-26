市貝町の町長選挙で初当選を果たした軽部修新町長が２５日、町役場に初登庁しました。 軽部町長は、任期満了に伴い１１月９日に行われた市貝町の町長選挙で、新人同士の一騎打ちを大差で制し、初当選を果たしました。 この春まで３９年間、町の職員として勤務していた軽部町長は、町長として初めて役場の門をくぐり職員や支援者らおよそ７０人に拍手で迎えられました。 軽部町長はその後、およそ７０人の職員を前に初めての訓示