◆コンラッド東京「ストロベリー・リュクスアフタヌーンティー」。タルトやカプレーゼなど、いちご尽くしのスイーツ＆セイボリーコンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、いちごの魅力を贅沢に堪能できる「ストロベリー・リュクスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年1月1日（木）から2月1日（日）、および2月6日（金）から28日（土）まで。いちごを丸ごとトッピングしたタルトや、芳醇なバニラが香