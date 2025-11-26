栃木県内のプロスポーツチームと企業や団体をつなぐ、とちぎプロスポーツハブは２５日、宇都宮市で初めての相談会を開きました。 とちぎプロスポーツハブの相談会には、サッカーＪ２への昇格を決めた栃木シティやバスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスなど、プロ７チームがブースを設けて、企業や自治体の担当者と直接面談しました。 とちぎプロスポーツハブは、官民一