２５日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」では、勝男（竹内涼真）の家にやってきた母・陽子（池津祥子）を迎えに、父・勝（菅原大吉）がやってくるが、素直に迎えに来たと言えない勝の、とんでもない理由付けが話題となった。家事は女がするもの…という考えがこびりついている勝に対し、堪忍袋の緒が切れた陽子は、東京の勝男の家にやってきて、一向に帰ろうとしない。料理も掃除も洗濯もしてくれ