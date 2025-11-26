宇都宮市と宮城県石巻市の２つの市場だけに出荷される特別なミカンが、市内の子ども食堂などに寄贈されることになり２５日、生産者に感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは、和歌山県有田川町の賢地区でミカンを栽培している「マルケンみかん」です。 市役所で行われた贈呈式で、永石睦巳代表取締役に佐藤栄一市長から感謝状が手渡されました。 宇都宮市と宮城県石巻市の市場だけに出荷されているマルケンみかんは、２０