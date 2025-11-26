◆ウェスティンホテル横浜「恋するいちごビュッフェ 〜It’s Strawesome！〜」。国産のフレッシュいちご3種や、いちごスイーツなどウェスティンホテル横浜内の2025年7月に新オープンした「PACIFIC TABLE」にて、旬のいちごを多彩に活かした「恋するいちごビュッフェ 〜It’s Strawesome！〜」が、2026年1月7日（水）から3月31日（火）まで開催。主役は、デザートルームの前に登場する旬の国産いちご3種が詰まった“いちごボウル”