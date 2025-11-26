子どもが山伏と強力に扮して、大人に山盛りのご飯を無理やり食べさせ無病息災や豊作を祈る伝統行事が２５日、日光市の神社で行われました。 日光市の生岡神社で行われた「子供強飯式」は明治時代から続く伝統行事で、市の無形民俗文化財に指定されています。 ことしは日光小学校６年生の小澤崇史さんが山伏に扮し、家来の強力役は同じく日光小学校６年生の大向諒汰さんが務めました。 太鼓の合図で現れた山伏が、山盛りのご飯を