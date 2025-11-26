『スター・ウォーズ』シリーズの全9エピソード、その壮大なサーガから繋がる数々の物語を描くアニメーション作品やオリジナルドラマシリーズが、Disney+（ディズニープラス）にて配信中。11月26日は、11（いい）26（チーム）の語呂合わせで“いいチームの日”！組織の発展に不可欠なチームワークについて考える日として、一般社団法人・日本記念日協会により認定されている。『スター・ウォーズ』の壮大なサーガには、抜群のチー