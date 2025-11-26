27日(木)午後から28日(金)未明にかけて、九州から近畿・東海にかけて黄砂が飛来する見込みです。28日はその後午前中は東北にも飛んでくる予想になっています。27日の予想ですが、昼過ぎから九州を中心に大陸からの黄砂が飛来し濃度も若干高くなっています。28日は明け方ごろ、四国や中国地方、近畿などで高い濃度になりそうで、その後午前中は東北でも達するところがある見込みです。屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物