11月25日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、FC町田ゼルビアが韓国勢の江原と敵地で対戦。３−１で快勝し、今大会２勝２分１敗とした。天皇杯の決勝でヴィッセル神戸を３−１で下し、クラブ史上初の主要タイトルを獲得しから中２日。勢いそのままに江原に襲い掛かり、24分に仙頭啓矢、28分に下田北斗、39分にオ・セフンがゴール。前半で大量リードを奪った後、55分にセットプレーで１