現地11月25日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、サンフレッチェ広島が中国の成都蓉城と敵地で対戦。完全アウェーのなか、PKで先制を許すも、63分の加藤陸次樹のゴールで追いつき、１−１で引き分けた。この試合で、広島の失点シーンが物議を醸している。スコアレスで迎えた50分、荒木隼人が自陣ボックス内でチョウ・ディンヤンを後ろから倒してしまう形となりPKの判定となる。