中国東方航空機中国東方航空は週4回の定期便を運航している小松―上海便について、12月の計3往復分を運休すると石川県に通知した。26日、県への取材で分かった。同社から「営業上の問題があるため欠航する」と連絡があった。中国政府が訪日自粛を呼びかけたことが影響した可能性がある。運休する便は12月11、14、18日の3往復。それ以外の便は通常通り運航する見通しだという。