大相撲九州場所で初優勝を果たした安青錦が２６日、日本相撲協会の臨時理事会を経て大関昇進が決まった。福岡・久留米市の水天宮で昇進伝達式が行われ、安青錦は「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします」と口上を述べた。四字熟語は使用しなかった。九州場所の千秋楽では本割で大関琴桜、優勝決定戦で横綱豊昇龍を連破。１２勝３敗でウクライナ出身では初となる賜杯を抱いた。今年初場所の新入幕から