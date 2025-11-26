結婚を前提としたお付き合いの場合、彼女の親へ挨拶に行く機会もあるでしょう。ここで失敗するとその後の関係が気まずくなりがちですが、具体的にはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「彼女の親に挨拶に行くとき、うっかりやってはいけないこと」を紹介します。【１】「お母さん美人ですね」など、彼女の親をわざとらしくおだてる。「ゴマスリしすぎは逆に印象が悪くな