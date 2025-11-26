日本相撲協会は２６日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・安青錦（安治川）の大関昇進を満場一致で決めた。協会の使者は理事の浅香山親方（元大関・魁皇）と大島親方（元関脇・旭天鵬）。安青錦は午前９時１８分に福岡・久留米市にある昇進伝達式の会場に姿を現した。口上は「大関の名に恥じぬようまたさらに上を目指して精進いたします」。ウクライナ出身初の大関が磨