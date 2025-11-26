女優の沢井美優（３８）が「親子リンクコーデ」を披露した。２６日までに自身のインスタグラムを更新。ファッションセンターしまむらと漫画家・松本ひで吉氏の「コラボ商品」を購入したそうで「ひで吉さんの描くぱるたんとの日常が好きすぎて…我が子とお揃（そろ）いでついつい買っちゃった笑」とワクワク。「遊び場で他のお母さまに『お揃い可愛い！』って言ってもらえて、さらにうきうきしました」と喜んだ。赤ちゃんとお