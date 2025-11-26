物価高対策として鈴木農林水産大臣が意欲を見せる「おこめ券」。配るかどうかは自治体の判断に委ねられていますが、その自治体はどのように検討しているのでしょうか。日本テレビの独自調査からは、ほとんどが「未定」で、懸念も多いことが浮かびました。■スーパーのコメ価格は高止まり森圭介アナウンサー「農林水産省から先週発表された、全国のスーパーでのコメの平均価格です。11月10日〜16日は5キロあたり4260円で、過去最高