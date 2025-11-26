楽天が２６日、前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の獲得を発表した。２年契約とみられる。今季の楽天は先発陣が苦しみ、２桁勝利、規定投球回に到達した投手がいずれも不在。４年連続４位に沈んでおり、今オフは２３年ＷＢＣドミニカ共和国代表のロアンシー・コントレラス投手（２６）を先発強化として獲得。さらにＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使した伊藤光を補強するなど、バッテリー強化に動いていた。