東都大学リーグ６連覇を果たした青学大が、第５６回明治神宮野球大会で史上６校目の連覇を達成した。大阪桐蔭出身のスイッチヒッター・藤原夏暉内野手（２２）が主将としてけん引。「自己中集団」と表現する個性豊かなチームを率いてきた思いとは−。大阪桐蔭から青学大へ進んだ決断を振り返って−。そう問われた藤原は笑った。「大正解だと思います」。神宮大会連覇という結果だけが根拠ではない。理由を続けた。「大学に入