26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前日比39銭円高ドル安の1ドル＝156円23〜28銭。ユーロは23銭円安ユーロ高の1ユーロ＝180円71〜82銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げを決めるとの観測が高まったことから日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが先行した。市場では「米国の労働市場の先行きを巡り、不透明感の強い状況が続いている」（外