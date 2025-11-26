日本には、言葉が思うように出なくなる「失語症」とともに生きる方が、約50万人いるといわれています。41歳で脳梗塞を発症し、突然ことばを失ったフリーアナウンサー・沼尾ひろ子さんも、その一人です。そんな彼女が認知症予防や発話トレーニングとして「音読体操」を考案し、さらに今回、誰でも気軽に楽しめるようにと、心を込めて作詞したのが楽曲『おんどくドクドク』です。壮絶な闘病の日々と、奇跡的ともいえる回復の軌跡--そ