私はリエ（32）。とある都市に住む、年少男の子のママです。先日、わが家に幼稚園で仲よくしているアサミさん、サキさん、ルリコさん親子が遊びに来ました。ママはおしゃべり、子どもたちは遊んで楽しい時間を過ごしていたのですが、アサミさんの子がソファにジュースをこぼしてしまいました。そのこと自体は仕方のないことだと思ったのですが、アサミさんの態度に思うところがあって……ママ友たちが遊びに来たその日の夜。夫のシ