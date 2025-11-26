近所の子どもたちと一緒に学校まで歩いていく「登校班」。地域によってはないところもありますが、毎日登校班でお子さんが学校に行っているというママもいるのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは、そんな登校班の存在意義について。「登校班いらないよね」というタイトルの投稿です。『正直、行けない子が団子になっているだけだし、共働き家庭の高学年の子は朝の学童利用でみんな抜けていくし』投稿者