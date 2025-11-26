西日本鉄道（福岡市）は25日、米テキサス州北部で宅地開発に参画すると発表した。水道インフラを整備した上で、住宅や商業施設の用地として売却する。西鉄はこれまで米国で賃貸住宅などを手がけてきたが、宅地開発は初めてという。総事業費は約36億円。