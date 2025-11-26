海上保安庁の大型無人航空機「シーガーディアン」が北九州空港への着陸時にプロペラなどが損傷したトラブルを受け、同庁は25日、保有する他の同型の2機についても当面の間、運用を停止すると明らかにした。国土交通省は重大インシデントに認定しており、運輸安全委員会は同日、原因の調査を始めた。