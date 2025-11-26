西部ガスグループは28日から、ガス機器などの展示即売会「ガス展2025」を福岡市・天神のアクロス福岡で開く。福岡地区での開催は、新型コロナ禍前の2019年以来、6年ぶり。電力・ガスの小売り自由化によってオール電化などとの競争が厳しくなる中、顧客との接点を拡充して“ガスファン”を増やす狙い。30日まで。