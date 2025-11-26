福岡証券取引所は25日、再生医療事業を手がける「サイフューズ」（東京）の新興企業向け市場「Qボード」への新規上場を承認した。上場予定は12月2日。同社は九州大発スタートアップ（新興企業）で2022年に東京証券取引所グロース市場に上場している。