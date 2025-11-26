九州経済産業局が25日発表した9月の九州の鉱工業生産指数（2020年＝100、季節調整済み）は前月比0・2％増の109・4となり、2カ月ぶりに上昇した。出荷時期が重なった半導体製造装置など汎用（はんよう）・生産用・業務用機械が全体を押し上げた。8月の大雨からの挽回生産で金属製品や鉄鋼・非鉄金属も上昇に寄与した。