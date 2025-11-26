井筒屋（北九州市）と北九州市、北九州商工会議所は25日、特産品の開発や販路拡大を図る「地域商社」構想の実現に向けて連携する基本合意書を締結した。百貨店が蓄積してきた目利き力や販売網を生かして地場産品を全国に売り込み、地域の産業振興につなげる。