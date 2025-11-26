ハンバーガーショップ「ロッテリア」は11月26日より、「苺フェア」を期間限定で開催する。ロッテリア「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」今年の「苺フェア」では、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなど、苺づくしの新商品4品を販売。まずは、“あまおう”ならではの味わいを存分に楽しむことができるパフェのようなシェーキ「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」が登場。濃厚な甘