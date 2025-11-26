10月、米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」で演説するトランプ米大統領（右）と高市早苗首相＝神奈川県横須賀市【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、高市早苗首相との電話会談について「大変素晴らしい会話だった」と評価した。大統領専用機内で記者団に述べた。電話会談を実施した24日中には交流サイト（SNS）への投稿や米政府の発表はなく、記者団から質問され初めて反応を示した。トランプ氏は中国の習近平