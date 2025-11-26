【ジュネーブ＝船越翔】国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）は２５日、２年にわたり戦闘が続いたパレスチナ自治区ガザの復興には７００億ドル（約１１兆円）以上が必要だとする推計結果を発表した。戦闘が始まった２０２３年１０月以前の経済水準に戻るには数十年かかる可能性があると説明している。ＵＮＣＴＡＤは同日公表した報告書で、イスラエル軍による長期間の軍事作戦や支援物資の搬入制限などで、ガザは「完全な壊滅状態