握手するロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝8月、米アラスカ州アンカレジ（ロイター＝共同）【キーウ共同】米ブルームバーグ通信は26日、ロシアのドミトリエフ大統領特別代表が10月末、ウシャコフ大統領補佐官に対し、ロシアが起草した和平草案を非公式に米国に提供し、米国側が作成した案として扱わせることを画策していたと報じた。両氏の通話記録を入手したという。通話記録によるとウシャコフ氏は、米国が