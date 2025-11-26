Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』を2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースすることを発表した。関連記事：Aile The Shota × 蔦谷好位置が語る、「月見想」に刻んだ覚悟とREAL POPの核心Taka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置といった豪華プロデューサー陣と共に制作した楽曲に加え、多彩なジャンルへと踏み出した、J-POPシーンへさらなる一石を投じるアルバムとなっている。また、同アルバムか