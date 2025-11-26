巨人の増田陸内野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増となる２６００万円（金額は推定）でサインした。昨季は１軍で４試合に出場し無安打。背水の陣で挑んだ今季、４月２２日に初昇格し翌２３日に１軍で３年ぶりの安打を放つと５月３０日までは打率３割をキープ。７試合で４番も務めたが、最終的に８７試合出場で打率２割３分１厘に終わった。「悔しいです。試合に出るためには打点を稼げる選手になりたいなと