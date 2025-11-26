楽天は２６日、米大リーグのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝と契約合意したと発表した。日本球界復帰を希望していた日米通算１６５勝右腕には、巨人やヤクルトなど複数球団が獲得調査を行っていたが、先発起用や好条件などで熱意をみせた楽天が見事に射止めた形だ。経験豊富な前田の加入は投手陣にとって大きなプラスとなる。今季４年連続４位に終わったチームは、３年目の荘司、２年目