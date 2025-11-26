竹内涼真さんと町田啓太さんがW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』(2025年12月18日(木)配信)の予告編が、2025年11月12日の公開から大きな反響を呼んでいる。YouTubeでの再生回数は135万回を突破し、映画の急上昇チャートで1位を獲得(※2025年11月21日時点)。さらに海外のNetflix公式Xアカウントでは504万インプレッションを記録するなど、配信前から“大ヒット級”の注目度となっている。【動画】135万回再生突破の「主演2人の色