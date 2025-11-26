NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年11月24日付で、航空機大手Boeing（ボーイング）が開発中の新型宇宙船「Starliner（スターライナー）」に関する契約の変更を発表しました。飛行回数が最大6回から4回＆オプション2回へ【▲ 2022年の無人飛行試験「OFT-2」でISS＝国際宇宙ステーションに到着したBoeingの新型宇宙船「Starliner」（Credit: NASA）】Starlinerはアメリカ企業SpaceX（スペースX）の宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴ