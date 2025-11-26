お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が26日までに自身のSNSを更新。元AKB48でタンレトの高橋みなみ（34）との食事会ショットを披露した。「久しぶりに、東京のママと会ったしんよー！」と書き出すと、レストランでの自身と高橋の2ショットなどをアップ。「応援総団長、20周年ファイトだしんよー！！おしゃれランチしたしんよー♪」とつづった。高橋も自身のSNSにこの投稿を引用し「お久しぶりに明人に会いまし