滋賀県は、県ホームページの「県民の声ひろば」「子ども県民の声ひろば」で、県民の意見などに会話形式で対応する生成ＡＩ（人工知能）を使ったチャットボット「ＡＩうぉーたん」を１０月から導入している。意見の分析や施策強化を目的に、５９言語に対応し、子どもページではわかりやすい表現で説明する。１か月で９２８件寄せられ、県広報課の担当者は「思っていたより意見をいただいた」と話す。「ＡＩうぉーたん」は生成Ａ